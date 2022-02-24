Rusya'da savaş karşıtı protesto düzenlendi! On binlerce kişi katıldı
St. Petersburg başta olmak üzere 39 şehirde bir araya gelen on binlerce kişi savaş karşıtları slogan atarak Ukrayna saldırısının sonlandırılmasını isterken güvenlik güçlerinin sert müdahalesine uğradı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askeri operasyon emri vermesiyle uzun süredir devam eden Ukrayna-Rusya gerilimi sıcak çatışmaya dönüştü.
Rus askerlerinin birçok noktadan işgal başlattığı Ukrayna'ya ise uluslararası arenadan birçok destek gelirken Rusya'da da savaş karşıtları sokağa çıktı.
RUSYA'DA SAVAŞ KARŞITI PROTESTOLAR BAŞLADI
Rusya'nın St. Petersburg kenti başta olmak üzere 40'a yakın şehirde Ukrayna'ya işgal başlatan Putin yönetimi protesto ediliyor.
Kent meydanına toplanan savaş karşıtları Rusya'nın Ukrayna'dan çekilmesine yönelik sloganlar attı.
Göstericilere ise Rus güvenlik güçleri müdahale ederek gözaltına aldı.