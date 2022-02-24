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Rusya'da savaş karşıtı protesto düzenlendi! On binlerce kişi katıldı

Rusya'da savaş karşıtı protesto düzenlendi! On binlerce kişi katıldı

St. Petersburg başta olmak üzere 39 şehirde bir araya gelen on binlerce kişi savaş karşıtları slogan atarak Ukrayna saldırısının sonlandırılmasını isterken güvenlik güçlerinin sert müdahalesine uğradı.

Rusya'da savaş karşıtı protesto düzenlendi! On binlerce kişi katıldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askeri operasyon emri vermesiyle uzun süredir devam eden Ukrayna-Rusya gerilimi sıcak çatışmaya dönüştü.

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Rusya'da savaş karşıtı protesto düzenlendi! On binlerce kişi katıldı

Rus askerlerinin birçok noktadan işgal başlattığı Ukrayna'ya ise uluslararası arenadan birçok destek gelirken Rusya'da da savaş karşıtları sokağa çıktı.

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Rusya'da savaş karşıtı protesto düzenlendi! On binlerce kişi katıldı

RUSYA'DA SAVAŞ KARŞITI PROTESTOLAR BAŞLADI

Rusya'nın St. Petersburg kenti başta olmak üzere 40'a yakın şehirde Ukrayna'ya işgal başlatan Putin yönetimi protesto ediliyor.

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Rusya'da savaş karşıtı protesto düzenlendi! On binlerce kişi katıldı

Kent meydanına toplanan savaş karşıtları Rusya'nın Ukrayna'dan çekilmesine yönelik sloganlar attı.

Göstericilere ise Rus güvenlik güçleri müdahale ederek gözaltına aldı.

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