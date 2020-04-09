Rusya'da Putin'e koronavirüs suçlaması
Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış olmaya başladı. Son 24 saatte bin 459 vaka görülürken, ölü sayısı 76'ya yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı 10 bini geçerken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeterli önlemleri almamakla suçlanıyor. Putin ise salgın nedeniyle ülkedeki her bölgede her kişi için mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.
Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yeterince önlem almamakla eleştirilen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Federasyonu'nun liderleriyle video konferans yöntemiyle görüştü. Putin'in görüşmesi öncesi yaptığı konuşma ise ülke televizyonunda canlı yayınlandı.
Rus yetkililerden her bir kişinin hayatı için mücadele etmelerini isteyen Putin, koronavirüsle mücadelede önümüzdeki iki-üç haftanın belirleyici olduğunu vurguladı.
Putin, "Önümüzdeki iki-üç hafta Rusya'da koronavirüsle mücadelede belirleyici olacak. Bir yorgunluk oluştuğunu anlıyorum zira çoğu kişi için sürekli dört duvar arasında bulunmak sıkıcı ve rahatsız edici bir durum. Ancak başka seçenek yok. Karantina uygulamasına geçici olarak dayanmamız gerekiyor. Enfeksiyonla mücadelede ulaşmamız gereken dönüm noktası göstereceğimiz disipline ve sorumluluğa bağlı" dedi.
"Ekonomiyi durduramayız. Bölgeler arasındaki taşıt trafiğini, yük ve yolcu taşımacılığını kapatamayız" şeklinde konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin sözlerini şöyle sürdürdü:
"İşletmelerin çalışmalarını kitleler halinde kısıtlayamayız. Bunun ne kadar yıkıcı sonuçlara yol açacağını anlamamız gerekir. Kendimizden emin şekilde, tempolu ve profesyonel bir şekilde çalışacağız."