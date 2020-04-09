Rusya'da Putin'e koronavirüs suçlaması

Putin, "Önümüzdeki iki-üç hafta Rusya'da koronavirüsle mücadelede belirleyici olacak. Bir yorgunluk oluştuğunu anlıyorum zira çoğu kişi için sürekli dört duvar arasında bulunmak sıkıcı ve rahatsız edici bir durum. Ancak başka seçenek yok. Karantina uygulamasına geçici olarak dayanmamız gerekiyor. Enfeksiyonla mücadelede ulaşmamız gereken dönüm noktası göstereceğimiz disipline ve sorumluluğa bağlı" dedi.