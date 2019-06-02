Rusya'da kamyon trene çarptı
İhlas Haber Ajansı
Rusya’da dün hemzemin geçitte hızını alamayan kamyon trene çarptı. Çarpışmadan sonra trende ve kamyonda yangın çıktı. Rus polisi kaza sonrası trenin görüntülerini yayınladı.
Rusya’nın Adigey Cumhuriyeti’nde hemzemin geçitte duramayan bir kamyon, Soçi kentine bağlı Adler ilçesinden hareket ederek Tümen bölgesindeki Nijnevartovsk şehrine giden yolcu trenine çarptı.
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Çarpmanın etkisiyle kamyonda ve tren vagonunda yangın çıktı.
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Büyük paniğin yaşandığı olayda birçok kişi tren vagonlarından kendi imkanlarıyla tahliye edildi.
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Yangının büyümesinden sonra itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışması başlattı.
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