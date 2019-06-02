Rusya'da kamyon trene çarptı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Rusya'da kamyon trene çarptı

Rusya’da dün hemzemin geçitte hızını alamayan kamyon trene çarptı. Çarpışmadan sonra trende ve kamyonda yangın çıktı. Rus polisi kaza sonrası trenin görüntülerini yayınladı.

Rusya'da kamyon trene çarptı - Sayfa 1

Rusya’nın Adigey Cumhuriyeti’nde hemzemin geçitte duramayan bir kamyon, Soçi kentine bağlı Adler ilçesinden hareket ederek Tümen bölgesindeki Nijnevartovsk şehrine giden yolcu trenine çarptı.

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Rusya'da kamyon trene çarptı - Sayfa 2

Çarpmanın etkisiyle kamyonda ve tren vagonunda yangın çıktı.

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Rusya'da kamyon trene çarptı - Sayfa 3

Büyük paniğin yaşandığı olayda birçok kişi tren vagonlarından kendi imkanlarıyla tahliye edildi.

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Rusya'da kamyon trene çarptı - Sayfa 4

Yangının büyümesinden sonra itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışması başlattı.

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