Rusya'da ilginç olay! Kadın halterciyi erkek sanıp uçağa almadılar
42 yaşındaki Rus kadın halterci Anna Turaeva havayolu firmasıyla yaşadığı olay ülkede gündem oldu.
Rusya'da film senaryolarını aratmayan bir olay yaşandı. Rusya’nın St. Petersburg kentinden Krasnodar'a gitmek üzere havalimanına gelen kadın halterci Anna Turaeva, Utair Havayolları şirketi çalışanları tarafından uçağa alınmadı
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Uçağa alınmamasının gerekçesi ise oldukça şaşırttı. Görevliler, pasaportunda kadın yazan Turaeva'ya kadın olduğuna ikna olmadı.
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Görevliler, Turaeva'ya “Sen erkeksin. Kadın olduğunu kanıtla. Öyle gel" diyerek uçağa almadığı belirtildi.
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Rus medyasına açıklamalarda bulunan kadın halterci, “Aşağılayıcıydı. Sıradaki insanların önünde bir çocuk gibi azarlandım. Bana mahrem sorular soruldu." dedi.
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