Rusya'da genç memur fotoğrafları yüzünden işinden oldu
RUSYA'da yaşayan 27 yaşındaki genç memurun dergiye verdiği pozlar ülkeyi ayağa kaldırdı.
RUSYA'nın Sibirya kentinde yaşayan 27 yaşındaki Anna Anufrieva'nın Playboy'un Rus versiyonu tarafından düzenlenen "Playmate of the Year" yarışmasına katıldıktan sonra memurluğuna son verildi. Belediye yönetimi genç memurun uygunsuz fotoğraflarının ortaya çıkmasından sonra ayrılmasını istediğini açıkladı.
İddialara göre devlet memuru Anufrieva'nın, müstehcen fotoğraflarından sonra kurum tarafından istifası istendi. Anufrieva ise iddiaların aksine istifasının istenmediğini, kendisinin istifa ettiğini söyledi.
Genç kadın, çıplak pozlarının tartışılmasının etik olmadığını, ama müdürlerine olan saygısından dolayı istifa ettiğini ve daha fazla detay vermek istemediğini söyledi.
Anna Anufrieva, derginin yıllık takviminde yer alma umudu ile derginin çıplak poz yarışmasına katılmıştı.