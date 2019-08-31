Rusya’da elektrik hattına takılan helikopter nehre düştü

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Rusya’da elektrik hattına takılan helikopter nehre düştü

Rusya’da bir helikopter elektrik hattına takılıp nehre düştü. O anları, amatör kameralar saniye saniye görüntüledi.

Rusya’da elektrik hattına takılan helikopter nehre düştü - Sayfa 1

Rusya’nın Dolgoprudni şehrinde meydana gelen kazada; iki kişilik helikopter, elektrik hattına takılıp Klyzma Nehri'ne düştü.

15
Rusya’da elektrik hattına takılan helikopter nehre düştü - Sayfa 2

Yerel medya, helikopterde 1’i çocuk 3 kişinin olduğunu bildirirken, sağlık durumları hakkında henüz bir bilgiye ulaşılamadı.

25
Rusya’da elektrik hattına takılan helikopter nehre düştü - Sayfa 3

Düştükten sonra helikopterin battığı duyurulurken, olay yerine dalgıçlar gönderildi.

35
Rusya’da elektrik hattına takılan helikopter nehre düştü - Sayfa 4
45