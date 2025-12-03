BIST 11.123
DOLAR 42,46
EURO 49,49
ALTIN 5.745,17

Rusya'da büyük ilgi! Servetine 20 milyon daha kattı...

|
Rusya'da büyük ilgi! Servetine 20 milyon daha kattı...

Son olarak 'Kuruluş Osman' dizisinde yer alan oyuncu Burak Özçivit, önceki gün Rusya'nın Astrakhan şehrinde bir etkinliğe katıldı. Etkinlikte kral ilan edilen Özçivit'in 20 milyon TL aldığı konuşuluyor.

Rusya'da büyük ilgi! Servetine 20 milyon daha kattı... - Resim: 1

TV dizileri ve sinema filmleriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Burak Özçivit, Rusya'da bir etkinliğe katıldı.

19
Rusya'da büyük ilgi! Servetine 20 milyon daha kattı... - Resim: 2

Astrakhan şehrinde düzenlenen Türk Dizi Müziği etkinliğinde "Hangi oyuncuyu kral olarak görmek istersiniz?" sorusunun yer aldığı halk oylamasının sonuçları da açıklandı. 

29
Rusya'da büyük ilgi! Servetine 20 milyon daha kattı... - Resim: 3

3 binden fazla oyun kullanıldığı yarışmada 2 bin 747 oy alarak birinci seçilen Özçivit'e sahnede kral tacı takıldı. O anlarda oyuncunun 'Malkoçoğlu Bali Bey' rolünü canlandırdığı 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinin müziği çaldı.

39
Rusya'da büyük ilgi! Servetine 20 milyon daha kattı... - Resim: 4

Son yıllarda uluslararası platformda geniş hayran kitlesi oluşturan Özçivit'in o anları, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. 

49