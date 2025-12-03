Rusya'da büyük ilgi! Servetine 20 milyon daha kattı...
Son olarak 'Kuruluş Osman' dizisinde yer alan oyuncu Burak Özçivit, önceki gün Rusya'nın Astrakhan şehrinde bir etkinliğe katıldı. Etkinlikte kral ilan edilen Özçivit'in 20 milyon TL aldığı konuşuluyor.
TV dizileri ve sinema filmleriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Burak Özçivit, Rusya'da bir etkinliğe katıldı.
Astrakhan şehrinde düzenlenen Türk Dizi Müziği etkinliğinde "Hangi oyuncuyu kral olarak görmek istersiniz?" sorusunun yer aldığı halk oylamasının sonuçları da açıklandı.
3 binden fazla oyun kullanıldığı yarışmada 2 bin 747 oy alarak birinci seçilen Özçivit'e sahnede kral tacı takıldı. O anlarda oyuncunun 'Malkoçoğlu Bali Bey' rolünü canlandırdığı 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinin müziği çaldı.
Son yıllarda uluslararası platformda geniş hayran kitlesi oluşturan Özçivit'in o anları, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.