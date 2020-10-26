Rusya'da 2 çocuk günlerce anne babasının cesetleriyle uyudu
RUSYA'da kız kardeşi ve eşinden haber alamayan Natalia, ailenin evine telefon etti. Kadın telefonda yeğenlerinin söyledikleriyle hayatının şokunu yaşadı.
RUSYA Bolshoye Kuzomkino kentinde yaşayan Alexander (30) ve Viktoria Yakunin (25) çifti bir aile toplantısını kaçırdı. Çiftten haber alamayan akrabaları evlerini aramaya başladı.
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Telefonu çiftin 5 yaşındaki kızları açtı. Küçük kız, anne ve babasının uzun zamandır uyuduğunu ve tenlerinin renginin tamamen siyaha döndüğünü; 1 yaşındaki erkek kardeşine de kendisinin baktığını söyledi.
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Bunun üzerine koşarak eve gelen Viktoria'nın kız kardeşi Natalia Bakulina (36), çifti yataklarında ölü buldu.
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"Eve koştum ve her şeyi gördüm, en son çığlık atıyordum" diyen Bakulina, olayın şokunu atlatamadığını belirtti.
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