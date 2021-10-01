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Rusya’da 100 yıl aradan sonra ilk defa hanedan düğünü yapıldı

Anadolu Ajansı
Rusya’da 100 yıl aradan sonra ilk defa hanedan düğünü yapıldı

Rus Çarlığının son hanedanı Romanov ailesinin üyesi George Romanov, Rusya'da 100 yılı aşkın bir aradan sonra düzenlenen ilk hanedan düğünüyle evlendi.

Rusya’da 100 yıl aradan sonra ilk defa hanedan düğünü yapıldı

Romanov, İtalyan yazar Rebecca Bettarini ile St. Petersburg'daki tarihi Aziz İsak Katedrali'nde dünyaevine girdi.

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Rusya’da 100 yıl aradan sonra ilk defa hanedan düğünü yapıldı

Rusya’da bir asır sonra düzenlenen ilk hanedan düğünü olması nedeniyle dikkati çeken nikah törenine, çok sayıda davetli katıldı.

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Rusya’da 100 yıl aradan sonra ilk defa hanedan düğünü yapıldı

Tarihte Bolşeviklerin katlettiği Rus Çarlığının son hanedanı Romanov ailesinin üyesi 40 yaşındaki George Romanov, İspanya’da ikamet ediyor.

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Rusya’da 100 yıl aradan sonra ilk defa hanedan düğünü yapıldı

Rusya İmparatorluğu’nun son çarı 2’inci Nikolay, eşi ve beş çocuğuyla 1918’de Bolşevikler tarafından öldürülmüştü.

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