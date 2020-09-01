Rusya ve Çin’in Covid-19 aşıları grip aşısı çıktı! Hiç bir etkisi yok ama AIDS yapabilir

Gerçekten de hem Çin’in hem de Rusya’nın aşı konusundaki açıklamalarının ardından bilim insanları bu aşıların aslında etkili olamayabileceği sonucuna vardı. Reuters’a konuşan bilim insanları, geliştirilen aşıların tip-5 adeno virüsü yani daha çok kullanılan adıyla Ad5’i baz aldığını ve bunun da soğuk algınlığı ve gripte kullanıldığını duyurdu.