Rusya ve Çin’in Covid-19 aşıları grip aşısı çıktı! Hiç bir etkisi yok ama AIDS yapabilir
RUSYA ve Çin'in peş peşe açıkladıkları koronavirüs aşılarıyla ilgili bomba iddia! Bilim insanları, Rusya ve Çin'in açıkladığı aşıların grip aşısı olduğunu ve koronavirüse karşı hiçbir etkisinin olmadığını söyleyip uyardı: Ad5 bazlı aşının AIDS'e davetiye çıkaracağını duyurdu
Geçen ay içerisinde Çin ve Rusya’dan gelen açıklamalar dünyayı umutlandırmış fakat aynı zamanda da büyük bir tartışmayı da beraberinde getirmişti… İki ülkenin gerekli testleri yapmadan ve henüz net bir sonuç almadan aşı üretiminde bu kadar “aceleci” davranması ve umut verici açıklamalarda bulunması bilim dünyasında gerilime sebep olmuştu.
Gerçekten de hem Çin’in hem de Rusya’nın aşı konusundaki açıklamalarının ardından bilim insanları bu aşıların aslında etkili olamayabileceği sonucuna vardı. Reuters’a konuşan bilim insanları, geliştirilen aşıların tip-5 adeno virüsü yani daha çok kullanılan adıyla Ad5’i baz aldığını ve bunun da soğuk algınlığı ve gripte kullanıldığını duyurdu.
Bilim insanları Ad-5 bazlı aşıların uzun yıllardır bazı enfeksiyonlara karşı kullanıldığını fakat bunların çok yaygın olmadığını duyurdu. Bu aşı, zararsız hastalık taşıyıcıları virüsle mücadele için genlere ulaştırıyor ve hücreler de bağışıklık sistemini güçlendirerek gerçek virüsle mücadele ediyor.
Fakat birçok insanda Ad5 antikoru olduğunu açıklayan uzmanlar, bağışıklık sisteminin, corona virüsüyle mücadele yerine bu “hastalık taşıyıcılarla” mücadele ettiğini söyledi. Bu durumda da aşının etkisi daha da azalacak.