Rusya Ukrayna'nın başkentini füzelerle vurdu! Rus işgali 123. gününde şiddetlendi

En az 4 füze düştü

Görgü tanıkları Kiev'e en az dört füze düştüğünü aktardı. Ukrayna Acil Servisi'ne göre, Rus füzesinin Kiev'in Shevchenkivskyi semtindeki 9 katlı bir apartmana düşmesinin ardından binanın çoğu katı yıkıldı ve yangın çıktı.