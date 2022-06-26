Rusya Ukrayna'nın başkentini füzelerle vurdu! Rus işgali 123. gününde şiddetlendi
RUSYA'nın Ukrayna işgali 5. ayda devam ediyor.. Saldırıların 123. gününde Ukrayna'nın başkenti Kiev'den yine patlama sesleri yükseldi. Rus füzesinin isabet ettiği apartmanın enkazından 7 yaşında kız çocuğunun kurtarıldığı belirtildi.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının 123. gününde Kiev'den yine patlama sesleri yükseldi. Kiev Belediye Başkanı Vitali Kiliçko, Şevçenkivski bölgesinde art arda patlamalar gerçekleştiğini duyurdu. Rus füzesinin isabet ettiği apartmanın enkazından 7 yaşında kız çocuğunun kurtarıldığı belirtildi.
Kiev Belediye Başkanı Kiliçko, füzelerin isabat ettiği iki binadaki sivillerin kurtarılmaya çalışıldığını belirterek, Rusya'nın, Kiev'e 2 bin 500 kilometre menzilli seyir füzeleri ile saldırdığı bildirildi.
En az 4 füze düştü
Görgü tanıkları Kiev'e en az dört füze düştüğünü aktardı. Ukrayna Acil Servisi'ne göre, Rus füzesinin Kiev'in Shevchenkivskyi semtindeki 9 katlı bir apartmana düşmesinin ardından binanın çoğu katı yıkıldı ve yangın çıktı.
7 yaşındaki kız enkazdan kurtarıldı
Rus füzesinin isabet ettiği apartmanın enkazından 7 yaşında kız çocuğunun kurtarıldığı belirtildi. Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Klitschko yaptığı açıklamada, “Shevchenkivskyi semtindeki bir apartmanın enkazından 7 yaşındaki bir kız çocuğu kurtarıldı. O yaşıyor. Arama kurtarma ekipleri şimdi annesini kurtarmaya çalışıyor" dedi.