BIST 7.874
DOLAR 29,97
EURO 32,98
ALTIN 1.959,14

Rusya, Ukrayna'da gazetecilerin kaldığı oteli vurdu! Anadolu Ajansı ekibi de oteldeydi

|
Rusya, Ukrayna'da gazetecilerin kaldığı oteli vurdu! Anadolu Ajansı ekibi de oteldeydi

UKRAYNA’daki savaşı yerinde takip eden AA savaş muhabirlerinin kaldığı otel füzelerin hedefi olurken, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde işbaşında olan AA ekibi, olaydan yara almadan kurtuldu.

Rusya, Ukrayna'da gazetecilerin kaldığı oteli vurdu! Anadolu Ajansı ekibi de oteldeydi

Ukrayna'nın doğusunda Rusya'yla sınır hattına yakın Harkiv kentine dün TSİ 23.30 sularında bombalı saldırılar düzenlendi. Saldırılarda, Ukrayna-Rusya savaşını uzun süredir cephe hatlarında takip edip haberleştiren AA muhabirlerinin konakladığı Park Otel'e iki füze isabet etti. Otelin üst katları patlamanın etkisiyle harabeye dönerken bina alevler içinde kaldı.

116
Rusya, Ukrayna'da gazetecilerin kaldığı oteli vurdu! Anadolu Ajansı ekibi de oteldeydi

10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününde görev başında olan AA muhabiri Davit Kachkachişvili ile foto muhabiri Özge Elif Kızıl, tahrip olan ve bir anda alevlerin sardığı otelden kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı.

216
Rusya, Ukrayna'da gazetecilerin kaldığı oteli vurdu! Anadolu Ajansı ekibi de oteldeydi

Muhabir Kachkachişvili'nin ellerinde hafif kesikler oluştu. Sağlık durumu iyi olan fotomuhabiri Kızıl ve muhabir Kachkachişvili, kontroller için ambulansla hastaneye sevk edildi.

316
Rusya, Ukrayna'da gazetecilerin kaldığı oteli vurdu! Anadolu Ajansı ekibi de oteldeydi

Saldırıda, ekibin kullandığı araç da otelin yakınındaki diğer birçok araç gibi zarar görerek kullanılmaz hale geldi.

416