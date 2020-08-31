Rusya toplu koronavirüs aşılaması için tarihi açıkladı
Rusya tarafından geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kullanımı kasım veya aralık ayı içerisinde başlıyor. Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko, yüksek riskli grupların toplu aşılanmaları için sürecin netleşmeye başladığını söyledi.
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını geliştiren ilk ülke olan ve bunun için resmi başvuruları yapan Rusya, aşının kullanımına bu yıl başlıyor.
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Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko, ülke içindeki riskli gruplar için toplu aşılamanın kasım veya aralık ayı içerisinde başlayacağını duyurdu.
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Rusların geliştirdiği aşı, insan adenovirüsünün iki serotipinden oluşuyor.
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Her iki serotip de yeni koronavirüsün S-antijenlerini içeriyor.
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