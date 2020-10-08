Rusya lideri Putin'in ikiz çocukları oldu iddiası! 31 yaş küçük sevgilisini sır gibi saklıyor

İsmini vermeden The Sun’a konuşan bir kaynak, “Putin özel hayatına çok dikkat eden bir adam. İki yetişkin kızını sahte kimliklerle yıllarca sakladı. Halen daha onlardan bahsederken isimlerini kullanmıyor. Eğer Alina çocuklarını doğurduysa gözlerden uzak olmasıyla ilgili en büyük ipucu budur. Putin ailesinin güvenliğine takıntılı” dedi.