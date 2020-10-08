Rusya lideri Putin'in ikiz çocukları oldu iddiası! 31 yaş küçük sevgilisini sır gibi saklıyor
Rusya lideri Vladimir Putin'in eski şampiyon jimnastikçi sevgilisi Alina Kabayeva'nın doğum yaptığı öne sürüldü. 2018'den bu yana kamuoyu önüne çıkmayan Alina Kabayeva'nın, ikizleri için ortadan kaybolduğu belirtiliyor.
Özel hayatı ve ailesiyle ilgili detayları gizli tutmasıyla bilinen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. 2008 yılından bu yana 68 yaşındaki Putin’le ilişkisi olduğu iddia edilen eski jimnastik sporcusu Alina Kabayeva’nın doğum yaptığı öne sürüldü.
The Sun gazetesinin haberine göre 2018’den bu yana ortalarda görünmeyen 37 yaşındaki Kabayeva, geçtiğimiz yıl Nisan ayında Moskova’daki bir klinikte ikiz erkek bebeklerini kucağına aldı.
Kabayeva’nın 2015’te ilk çocuğunu dünyaya getirdiği ve bebeğin babasının Putin olduğu iddia edilse de bu kısa süre sonra yalanlanmıştı.
İsmini vermeden The Sun’a konuşan bir kaynak, “Putin özel hayatına çok dikkat eden bir adam. İki yetişkin kızını sahte kimliklerle yıllarca sakladı. Halen daha onlardan bahsederken isimlerini kullanmıyor. Eğer Alina çocuklarını doğurduysa gözlerden uzak olmasıyla ilgili en büyük ipucu budur. Putin ailesinin güvenliğine takıntılı” dedi.