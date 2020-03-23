Rusya koronavirüsü nasıl engelliyor? Gerçekler saklanıyor mu?
Rusya, 146 milyonluk nüfusuna ve Çin ile olan geniş sınır bağlantısına rağmen ülkesinde 500'e bile yaklaşmayan sayıda koronavirüs vakası barındırıyor. Rusya'nın bunu nasıl başardığı merak edilen konu olurken; gerçek vaka sayılarının da saklandığı yönünde iddialar da var.
Koronavirüsün ilk görüldüğü Çin ile uzun bir sınırı paylaşan Rusya'da diğer ülkelere kıyasla kayıtlara geçen vaka sayısı oldukça az durumda...
112
Son bilgilere göre 146 milyon kişinin yaşadığı Rusya'da vaka sayısı, 628 bin kişilik nüfusa sahip Lüksemburg'dan daha az olarak virüs tablosuna yansıyor.
212
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise koronavirüsün yayılmasını durdurduklarını ve durumu kontrol altına aldıklarını belirtiliyor. Peki Rusya bunu nasıl başarıyor?
312
Rusya koronavirüsün duyulduğu ilk andan itibaren erken önlemler almaya başladı.
412