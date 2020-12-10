Rusya bu adaya gidene para ödeyecek! Sahalin Adası 2 bin lira kazandıracak

Sahalin Bölgesel Hükümet Basın Servisi’nin yaptığı açıklamada, “Sahalin ve Kuril Adaları’na gelen her bir turiste 20 bin rubleyi (Türk parası ile 2 bin 100 lira) geçmeyecek şekilde otel, gezi, ulaşım gibi bedelleri kadar ödeme yapılacaktır” denildi.