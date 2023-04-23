Rüştü'nün oğlu Burak Reçber 2 yıllık sözleşmeye imza attı! Galatasaray ve Fenerbahçe'den sonra...
Fenerbahçe ve Milli Takım'ın efsane kalecilerinden Rüştü Reçber'in oğlu Burak Reçber, babası gibi futbolcu oldu. Babası gol kurtarmaya çalışırken Burak Reçber gol atmaya çalışıyor. Küçük yaşta Galatasaray'ın altyapısına giren Burak Reçber, daha sonra Fenerbahçe'ye geçmişti. Burak Reçber, şimdi ise İngiltere'nin en köklü kulüplerinden birisi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı...
2012 yılında futbolu bırakan milli kaleci Rüştü Reçber'in oğlu Burak Reçber, baba mesleğini seçti. İngiliz kulübü ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Burak Reçber'i babası Rüştü Reçber ve annesi Işıl Reçber yalnız bırakmadı.
Babası gibi futbolcu olmak isteyen Burak, küçük yaşta Galatasaray'ın altyapısında futbola ilk adımı attı. Sonra Fenerbahçe'ye geçen Burak, şimdilerde ise eğitim için gittiği İngiltere'de top koşturuyor.
İngiltere'nin en eski kulüplerinden 1882 yılında kurulmuş Queens Park Rangers ile akademik olarak da tam burslu olmak üzere 16 yaş takımı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Burak, milli maçlar için U16 Milli Takım'ına çağrılmış. Londra'daki okulundan bir hafta özel bir izin alıp Türkiye'ye gelmişti..