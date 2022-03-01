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Ruslar onun fotoğraflarını görünce deliriyor! Olena öğretmen savaşın simgesi oldu

Ruslar onun fotoğraflarını görünce deliriyor! Olena öğretmen savaşın simgesi oldu

RUSYA'nın Ukrayna'yı işgali 6. gününde de sürerken Rus medyası, Rus zulmünün simgesi haline gelen Olena öğretmene savaş açtı. Bazı Rus medya kuruluşları ve sosyal medya kullanıcıları Rusya-Ukrayna savaşının simge ismi haline gelen Olena Kurilo'yu hedef tahtasına koydu. 52 yaşındaki öğretmen hakkındaki iddialara çektiği video ile cevap vermek zorunda kaldı.

Ruslar onun fotoğraflarını görünce deliriyor! Olena öğretmen savaşın simgesi oldu

Herkes 52 yaşındaki Olena Kurilo'yu Ukrayna'nın Chuguiv kasabasında meydana gelen patlamaların peşinden ajansların geçtiği fotoğraflarla tanıdı. Kafasında bandajlar eli yüzü kan içinde çekilen fotoğrafı dünya gazetelerinin manşetlerinde yer alan bir çocuk annesi anaokulu öğretmeni bugün yine dünya gündeminde.

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Ruslar onun fotoğraflarını görünce deliriyor! Olena öğretmen savaşın simgesi oldu

Rus medyası, Rusya- Ukrayna savaşının simgesi haline gelen Olena öğretmeni hedef  alan haberler yapmaya başladı. Söz konusu haberlerde ve sosyal medyada, patlamada yaralanan öğretmenin bir aktris olduğu, görüntünün 2014 yılına ait olduğu hatta yüzündekilerin kan değil nar suyu olduğu iddia edildi.

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Ruslar onun fotoğraflarını görünce deliriyor! Olena öğretmen savaşın simgesi oldu

Elinde makineli tüfekle poz veren bir kadının fotoğrafını paylaşan sosyal medya kullanıcıları öğretmenin Ukraynalı bir milliyetçi olduğunu ve algı operasyonu yaptığını öne sürdüler.

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Ruslar onun fotoğraflarını görünce deliriyor! Olena öğretmen savaşın simgesi oldu

Video ile cevap verdi: Ben bir füze saldırısı kurbanıyım

Öğretmen Olena hakkındaki iddialara çektiği bir video ile cevap verdi. Videoda yüzündeki yaraların hala taze olduğu görülen kadın "Ben bir füze saldırısının kurbanıyım" diye sözlerine başladı ve şunları söyledi; 

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