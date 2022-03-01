Ruslar onun fotoğraflarını görünce deliriyor! Olena öğretmen savaşın simgesi oldu
RUSYA'nın Ukrayna'yı işgali 6. gününde de sürerken Rus medyası, Rus zulmünün simgesi haline gelen Olena öğretmene savaş açtı. Bazı Rus medya kuruluşları ve sosyal medya kullanıcıları Rusya-Ukrayna savaşının simge ismi haline gelen Olena Kurilo'yu hedef tahtasına koydu. 52 yaşındaki öğretmen hakkındaki iddialara çektiği video ile cevap vermek zorunda kaldı.
Herkes 52 yaşındaki Olena Kurilo'yu Ukrayna'nın Chuguiv kasabasında meydana gelen patlamaların peşinden ajansların geçtiği fotoğraflarla tanıdı. Kafasında bandajlar eli yüzü kan içinde çekilen fotoğrafı dünya gazetelerinin manşetlerinde yer alan bir çocuk annesi anaokulu öğretmeni bugün yine dünya gündeminde.
Rus medyası, Rusya- Ukrayna savaşının simgesi haline gelen Olena öğretmeni hedef alan haberler yapmaya başladı. Söz konusu haberlerde ve sosyal medyada, patlamada yaralanan öğretmenin bir aktris olduğu, görüntünün 2014 yılına ait olduğu hatta yüzündekilerin kan değil nar suyu olduğu iddia edildi.
Elinde makineli tüfekle poz veren bir kadının fotoğrafını paylaşan sosyal medya kullanıcıları öğretmenin Ukraynalı bir milliyetçi olduğunu ve algı operasyonu yaptığını öne sürdüler.
Video ile cevap verdi: Ben bir füze saldırısı kurbanıyım
Öğretmen Olena hakkındaki iddialara çektiği bir video ile cevap verdi. Videoda yüzündeki yaraların hala taze olduğu görülen kadın "Ben bir füze saldırısının kurbanıyım" diye sözlerine başladı ve şunları söyledi;