Ruslar onun fotoğraflarını görünce deliriyor! Olena öğretmen savaşın simgesi oldu

Video ile cevap verdi: Ben bir füze saldırısı kurbanıyım

Öğretmen Olena hakkındaki iddialara çektiği bir video ile cevap verdi. Videoda yüzündeki yaraların hala taze olduğu görülen kadın "Ben bir füze saldırısının kurbanıyım" diye sözlerine başladı ve şunları söyledi;