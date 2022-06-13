Ruslar bombaladı Ukrayna da Türkiye'nin tuzuna talip

‘2 buçuk milyar ton rezerv var’

Tuz madenini işletmecisi Suat Bilgin yaptığı açıklamada, “2006 yılında Maden İşleri Genel Müdürlüğünden ruhsatımızı alarak tuz çıkartmaya başladık. Bu bölgede 2 buçuk milyar ton rezerv var. Kaya tuzunun özelliği tamamen doğal olması, hiçbir sanayi atığının olmaması ve 84 mineral kalitede olmasıdır. Türkiye’de içerisine hiçbir kimyasal kullanılmadan üretilen tek tuz tesisiyiz” dedi. Tuzu yerin 90 metre adlından çıkarttıklarını söyleyen Bilgin, “Köstebek adı verilen makineler ile kırılan tuzlar kamyonlar ile eleme tesisine geliyor. Burada ebatlama işlemine tabi tutarız. Belli boy ve ölçere ayrılan tuzlar makinelerde işlendikten sonra yıkama ve fırınlama işlemine tabi tutuluyor. Sofralık ve granür olarak ayrılan tuzlar en son işlem olarak paketlenir” şeklinde konuştu.