Rus savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Marmara Denizi’nden saat 16.00’da Çanakkale Boğazı’na giriş yapan Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na ait 494 borda numaralı güdümlü füze fırkateyni 'Admiral Grigorovich' ile 499 borda numaralı güdümlü füze fırkateyni 'Admiral Makarov', isimli savaş gemileri peş peşe boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 17.15 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.