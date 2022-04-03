Rus ordusuna 'son darbe'! Siviller zehirli kek yedirip alkol içirerek durdurdular! Dünya bu haberi konuşuyor....

Izium, Rusya'nın tam kapsamlı işgalini başlatmasından bu yana en ağır çatışma ve bombardımanlardan bazılarına sahne olan Harkiv bölgesinde bulunuyor. Ukrayna Ana İstihbarat Müdürlüğü tarafından Cumartesi günü yapılan bir Facebook gönderisinde, 3. Motorlu Piyade Tümeni'nden iki askerin, İzium'daki vatandaşlarının servis ettiği zehirli keki yedikten hemen sonra öldüğü bilgisine yer verildi.