Rus ordusuna 'son darbe'! Siviller zehirli kek yedirip alkol içirerek durdurdular! Dünya bu haberi konuşuyor....
UKRAYNA'nın Rus işgaline karşı direnişinde yeni bir safhaya geçildi. Ukrayna Ana İstihbarat Müdürlüğü, Rus ordusuna siviller tarafından vurulan son 'darbe'yi dünyaya duyurdu. Harkiv'de siviller tarafından ikram edilen zehirli kek ve alkol nedeniyle yüzlerce Rus askeri hastaneye kaldırıldı ve ilerleyişleri durduruldu.
Rusya lideri Vladimir Putin'in emri ile 24 Şubat'ta başlayan savaş tüm hızıyla devam ediyor. Rus ordusunun en yoğun saldırılarına maruz kalan kentlerden birisi olan Harkiv'deki siviller Rus askerlerini zehirli kek ve alkolle durdurdu.
Business Insider'da yer alan habere göre, İzyuım bölgesinde yaşayan siviller Rus askerlerine zehirli kek ve alkol ikram etti. Ukraynalı sivillerin bu teklifini kabul eden 2 Rus askerleri hayatını kaybederken Ukraynalı yetkililer, yüzlerce Rus askerinin hastaneye kaldırıldığını duyurdu.
Izium, Rusya'nın tam kapsamlı işgalini başlatmasından bu yana en ağır çatışma ve bombardımanlardan bazılarına sahne olan Harkiv bölgesinde bulunuyor. Ukrayna Ana İstihbarat Müdürlüğü tarafından Cumartesi günü yapılan bir Facebook gönderisinde, 3. Motorlu Piyade Tümeni'nden iki askerin, İzium'daki vatandaşlarının servis ettiği zehirli keki yedikten hemen sonra öldüğü bilgisine yer verildi.
28'i yoğun bakımda 500'e yakın asker etkilendi
'Ukraynalılar işgalcilere olabilecek tüm yollarla direniyor' denilen açıklamada Rusya'nın bu durumu 'savaş dışı kayıplar' olarak kayıtlara geçirdiği bilgisinin altı çizildi. 28 Rus askerin yoğun bakımda olduğu belirtilirken bu durumdan etkilenen asker sayısının 500'e yakın olduğu öne sürüldü.