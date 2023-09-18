Rus oligark Abramovic, Adnan Oktar'ın villasını satın aldı! Etrafını kale gibi duvarla örüyor
ADNAN Oktar'ın 'Kedicikleriyle' birlikte yaşayıp televizyon programları çektiği İstanbul Boğazı manzaralı lüks villasını Ukrayna savaşının ardından Türkiye'ye gelen Rus oligark Roman Abramovic satın aldı. İngiltere'nin futbol devi Chelse'nin eski patronu Abramovic, villanın etrafını kale duvarı gibi duvarlarla kapatıyor. Helikopter pisti yapmaya hazırlanıyor...
Dünyaca ünlü Rus oligark Roman Abramovic, Adnan Hoca olarak bilinen Adnan Oktar'ın Kandilli Vaniköy'deki malikanesini 18 milyon dolara satın aldı. Boğaza nazır malikanede şimdilerde yoğun bir inşaat faaliyeti devam ediyor. Malikanenin etrafı kale duvarı gibi duvarlarla örülüyor. İçine helikopter pisti yapılacağı belirtiliyor.
Suç örgütü lideri suçlamasıyla on binlerce yıl hapis cezası Adnan Oktar’ın yıllarca oturduğu Kandilli Vaniköy’deki malikane, artık Rus oligark Roman Abramovic tarafından satın alındı.
Abramovic, Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımlar sonrası Londra’dan İstanbul’a taşınmıştı. Boğaz’ı çok seven Abramovic, satılık yalılara bakmış, hatta bir yalıyı aldığı yönünde duyumlar yayılmıştı.
Hürriyet'ten Mustafa Üstündağ'ın haberine göre Rus oligarkın Adnan Oktar'ın Kandilli villasını aldığı netlik kazandı. Daha önceli yalı almak isteyen Abramovic’in, yalılara helikopter pisti yapamayacağını anladığı için bu fikirden vazgeçtiği belirtiliyor.