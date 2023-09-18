Rus oligark Abramovic, Adnan Oktar'ın villasını satın aldı! Etrafını kale gibi duvarla örüyor

Dünyaca ünlü Rus oligark Roman Abramovic, Adnan Hoca olarak bilinen Adnan Oktar'ın Kandilli Vaniköy'deki malikanesini 18 milyon dolara satın aldı. Boğaza nazır malikanede şimdilerde yoğun bir inşaat faaliyeti devam ediyor. Malikanenin etrafı kale duvarı gibi duvarlarla örülüyor. İçine helikopter pisti yapılacağı belirtiliyor.