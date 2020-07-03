Rus milyarder Muğla Bodrum’a milyon dolarlık yat ile gelip plajı kapattı
Milyon dolarlık yatı ile Muğla Bodrum’a gelen Rus milyarder Alexander Svetakov, bir plajı kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı.
2.5 milyar dolarlık servetiyle bilinen Rus iş insanı Alexander Svetakov, 72 metrelik ‘Cloudbreak’ adlı yüzen sarayı ile Yalıkavak açıklarındaki demirli yatından tatiline devam ediyor.
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3 gündür Muğla Bodrum’da tatil yapan milyarderin önceki gün plaj kapattığı öğrenildi.
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Vaktinin çoğunu yatında geçiren Rus milyarder, ailesi ve yakın dostlarıyla kapattığı plaja eğlenmeye gitti.
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Botlarla plaja geçen Svetakov ailesi ve dostları uzun süre sahilde eğlendi.
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