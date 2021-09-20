Rus milyarder 400 milyon dolarlık yatıyla 3 aydır Bodrum’da tatil yapıyor! İçinde yok yok

6 kabinli 18 kişilik yatın içerisi ise adeta mini bir saray. Bir helikopter pisti bulunan yatta, jakuziler, spor salonu, çalışma odası, asansör, eğlence merkezi, restoranlar, sauna, buhar odası, jetskiler ve alt kısmında ise 2 aracın sığacağı garaj bulunuyor.

Öte yandan, birçok ultra lüks yatın Bodrum'da boy göstermesi ise dikkatlerden kaçmadı.