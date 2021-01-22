Rus lider Putin'in metresi ve evlilik dışı çocuğu ifşa oldu! İddialar yenilir yutulur gibi değil

44 yaşındaki Navalny, 'dünyanın en zengin adamı' olarak nitelendirdiği Rus liderin, 17 yaşındaki aşk çocuğu da dahil olmak üzere, 'hayatındaki kadınların' ve ailelerinin masraflarını karşılamak için bir 'rüşvet fonu' kullandığını iddia etti.