Rus lider Putin'in metresi ve evlilik dışı çocuğu ifşa oldu! İddialar yenilir yutulur gibi değil
RUSYA Devlet Başkanı Viladimir Putin'in metresi Olimpik jimnastikçi Alina Kabaeva ve şu anda 17 yaşında olduğu iddia edilen gayrımeşru kızı Elizaveta'nın annesi ve eski metresi Svetlana Krivonogikh ifşa oldu.
Rusya, muhalif aktivist Aleksey Navalny’nin hafta başında gözaltına alınmasının ardından yayınlanan görüntülerle çalkalanıyor. YouTube üzerinden yayınlanan görüntüler, sadece 24 saatte 20 milyondan fazla kişi tarafından izlendi. Putin'in, Navalny'nin yenilir yutulur olmayan iddiaları hakkında vereceği tepki tüm dünyada merak konusu. Muhteşem sarayı kadar Putin'in özel hayatına ilişkin ifşalar da ülkeyi karıştırdı...
Geçen hafta sonu tedavi olduğu Almanya'dan Rusya'ya dönüşünde tutuklanan ve Kremlin'i sık sık eleştiren muhalif aktivist Alexey Navalny, Putin'in 1 milyar sterlin değerindeki 'sarayının' görüntülerini yayınladı. Navalny, Putin'in sarayında süper lüks odaların yanı sıra bir striptiz kulübü, kumarhane ve tiyatro olduğunu iddia etti.
Navaly'nin iddiaları bununla da sınırlı kalmadı. Navalny, Vladimir Putin'i gizli metreslerini finanse etmek için devlet parasını kullanmakla suçladı ve Putin'in özel yaşamıyla ilgili çarpıcı noktalara da değindi.
44 yaşındaki Navalny, 'dünyanın en zengin adamı' olarak nitelendirdiği Rus liderin, 17 yaşındaki aşk çocuğu da dahil olmak üzere, 'hayatındaki kadınların' ve ailelerinin masraflarını karşılamak için bir 'rüşvet fonu' kullandığını iddia etti.