Rus lider Putin'in 'gizli aşkı'nın doktoru sır şekilde öldü! Putin'in iki gizli oğlunun ebeliğini yapmıştı
RUSYA Devlet Başkanı Putin'in herkesten sakladığı jimnastikçi sevgilisi Alina Kabaeva'dan olan çocuklarının doğumunu gerçekleştiren doktor şüpheli şekilde hayatını kaybetti.
Rusya’nın 63 yaşındaki devlet başkanı Vladimir Putin’in 'gizli aşı' olarak anılan 39 yaşındaki jimnastikçe Alina Kabaeva, İsviçre'deki bir özel klinikte 2 erkek çocuk dünyaya getirmişti. Herkesten saklanan Putin'in iki küçük oğlu ile ilgili şok bir iddia gündeme geldi.
İsviçreli gazete Sonntagszeitung tarafından yapılan bir araştırmaya göre, çocuklardan ilki 2015 yılında İsviçre'deki bir lüks özel klinikte dünyaya geldi. 2019'da bir erkek çocuk daha dünyaya getirdiği iddia edilen Kabaeva'nın bu doğumu Rusya'nın başkenti Moskova'da yaptığı ancak söz konusu klinikten uzmandoktorların Moskova'ya götürüldüğü belirlenmişti.
İsviçre'deki klinikte görev yapan 63 yaşındaki doktor Natalia Thiebaud Kondratieva’nın Putin ve Kabaeva’nın herkesten sakladıkları çocuklarının doğumuna yardım ettiği belirtildi.
İsviçre’de yaşayan doktor Natalia Thiebaud Kondratieva’nın hakkındaki bilgi sızmadan dört gün önce öldüğü belirtildi.