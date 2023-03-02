Rus lider Putin'in 'gizli aşkı'nın doktoru sır şekilde öldü! Putin'in iki gizli oğlunun ebeliğini yapmıştı

İsviçreli gazete Sonntagszeitung tarafından yapılan bir araştırmaya göre, çocuklardan ilki 2015 yılında İsviçre'deki bir lüks özel klinikte dünyaya geldi. 2019'da bir erkek çocuk daha dünyaya getirdiği iddia edilen Kabaeva'nın bu doğumu Rusya'nın başkenti Moskova'da yaptığı ancak söz konusu klinikten uzmandoktorların Moskova'ya götürüldüğü belirlenmişti.