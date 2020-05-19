Rus kadın selfie çekerken uçurumdan düşerek hayatını kaybetti

Selfie çektirme hevesiyle hayatını kaybeden kişilere bir yenisi daha eklendi. Rusya’dan fotoğrafçılık kariyerini geliştirmek için Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) taşınan 34 yaşındaki Julia Khabibulina tatil için gittiği Dubai’de selfi çektiği sırada uçurumun kenarından düşerek, hayatını kaybetti.