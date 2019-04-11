Rus fenomen Daria Radionova otomobilini Swarovski ile donattı
Rus sosyal medya fenomeni Daria Radionova, Lamborghini Aventador aracının yüzeyini Swarovski kristalleri ile kapladı.
İnternet üzerinden Kadın giysileri satan Rus asıllı Instagram fenomeni ve model Daria Radionova son yaptığıyla tüm dikkatleri üzerine toplamayı başardı.
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Lüks yaşam tarzı ve sosyal medyadan paylaştığı iddialı fotoğraflarla ünlenen Daria Radionova bu sefer de 500 bin dolar değerindeki Lamborghini Aventador SV aracını Swarovski kristalleri ile kapladı!
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Yaklaşık 700 saatte tamamlanan kaplama için yaklaşık 2 milyon Swarovski kristali kullanıldı.
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Aracıyla Londra'daki bir geçit töreninde boy gösteren Rus fenomen herkesi şaşkına çevirdi.
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