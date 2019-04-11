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Rus fenomen Daria Radionova otomobilini Swarovski ile donattı

Rus fenomen Daria Radionova otomobilini Swarovski ile donattı

Rus sosyal medya fenomeni Daria Radionova, Lamborghini Aventador aracının yüzeyini Swarovski kristalleri ile kapladı.

Rus fenomen Daria Radionova otomobilini Swarovski ile donattı - Sayfa 1

İnternet üzerinden Kadın giysileri satan Rus asıllı Instagram fenomeni ve model Daria Radionova son yaptığıyla tüm dikkatleri üzerine toplamayı başardı.

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Rus fenomen Daria Radionova otomobilini Swarovski ile donattı - Sayfa 2

Lüks yaşam tarzı ve sosyal medyadan paylaştığı iddialı fotoğraflarla ünlenen Daria Radionova bu sefer de 500 bin dolar değerindeki Lamborghini Aventador SV aracını Swarovski kristalleri ile kapladı! 

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Rus fenomen Daria Radionova otomobilini Swarovski ile donattı - Sayfa 3

Yaklaşık 700 saatte tamamlanan kaplama için yaklaşık 2 milyon Swarovski kristali kullanıldı.

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Rus fenomen Daria Radionova otomobilini Swarovski ile donattı - Sayfa 4

Aracıyla Londra'daki bir geçit töreninde boy gösteren Rus fenomen herkesi şaşkına çevirdi.

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