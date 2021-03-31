Rus donanması İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti! Denizaltı kayıplara karıştı
Doğu Akdeniz'e bir donanma yığan Rusya son olarak dört savaş gemisini Cebelitarık'tan, bir gemiyi ise İstanbul Boğazı'ndan geçirerek bölgeye gönderdi. Girit'te demirli ABD uçak gemisinin peşindeki denizaltı ise şok etkisi yarattı.
Türkiye ile Yunanistan arasında patlak veren Doğu Akdeniz kriziyle tüm dengeler değişti, geçtiğimiz yıl yaz mevsiminden bu yana bölge ABD'den Rusya'ya, Fransa'dan Suudi Arabistan'a çok sayıda ülkeyle savaş alanı haline geldi. Yunanistan'ın yanında saf tutan ABD, son olarak uçak gemisi USS Dwight D. Eisenhower (IKE) uçak gemisi ve 22 savaş gemisinin yer aldığı Taarruz Gücü'nü Doğu Akdeniz'e gönderdi.
Uçak gemisi USS Eisenhower Girit Adası'ndaki Suda Üssü'ne demirledi, Yunan ve ABD ordusu savaş uçaklarından özel kuvvetler askerlerine ve gemilere kadar birlikte birçok farklı tatbikat yaptı. Uçak gemisi USS Eisenhower Girit Adası'ndaki Suda Üssü'ne demirledi, Yunan ve ABD ordusu savaş uçaklarından özel kuvvetler askerlerine ve gemilere kadar birlikte birçok farklı tatbikat yaptı.
Doğu Akdeniz giderek ısınırken, Eylül 2015'ten itibaren Suriye'deki savaşa Beşar Esad'ın yanında dahil olan ve Tartus deniz üssüne yerleşen Rusya ise gerilime gecikmeli de olsa katılıyor. Moskova yönetimi Doğu Akdeniz sularında tuttuğu 12 savaş gemisine yenilerini eklerken, Vladimir Putin Baltık Filosu'ndaki dört gemiyi daha Cebelitarık Boğazı'ndan geçirerek bölgeye sevk etti.
Füzeler taşıyan Boikiy'nin (Boyki) yanı sıra Kaliningrad, Minsk ve Korolev gibi çıkarma gemilerinin Şam rejiminin muhtemel bir İdlib operasyonuna tank taşıdığı, Rus basınındaki haberlere yansıdı. Dört geminin ardından Rus askeri keşif gemisi Ivan Khurs İstanbul ve Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Akdeniz'e açıldı. Ivan Khurs gemisi balistik ve kruz füzelerini gözlemliyor.