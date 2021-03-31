Rus donanması İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti! Denizaltı kayıplara karıştı

Uçak gemisi USS Eisenhower Girit Adası'ndaki Suda Üssü'ne demirledi, Yunan ve ABD ordusu savaş uçaklarından özel kuvvetler askerlerine ve gemilere kadar birlikte birçok farklı tatbikat yaptı. Uçak gemisi USS Eisenhower Girit Adası'ndaki Suda Üssü'ne demirledi, Yunan ve ABD ordusu savaş uçaklarından özel kuvvetler askerlerine ve gemilere kadar birlikte birçok farklı tatbikat yaptı.