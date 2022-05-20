Rus askerlerinin kan donduran sivil katliamı anbean görüntülendi
Dünyanın kanını donduran Buça'daki sivil katliamının görüntüleri gelmeye devam ediyor. Ukrayna'nın Buça kentinden gelen yeni görüntüler, bir grup Ukraynalı esirin idam edilmeden birkaç dakika önce Rus birlikleri tarafından silah zoruyla yürütüldüğünü gösterdi.
The New York Times (NYT) tarafından elde edilen tanık ifadeleri ve görüntüler, Rus askerlerinin 4 Mart'ta Ukrayna'nın başkenti Kiev'in yakınındaki Buça'da 9 Ukraynalı sivili öldürdüğünü gösterdi. Görüntülerde, Ukraynalı tutsakların bir elleriyle önlerindeki kişinin kemerini, diğer elleriyle başını tutttuklarını gösteriyor.
Gazetenin bildirdiğine göre, sivillerin ölmeden önceki son anlarını ortaya koyan görüntüler, Rusya'nın işlediği savaş suçlarına dair kanıtlara yenilerini ekliyor.
The New York Times (NYT) tarafından elde edilen ve doğrulanan videolar, 4 Mart'ta bir güvenlik kamerası ve olaya tanık olan bir sivil tarafından kaydedildi.
Güvenlik kamerası görüntülerinde, dokuz Ukraynalı adamdan oluşan bir grubun kamburlaştığı, önlerindeki kişinin pantolonunu tuttuğu ve bazılarının elleri başlarının üzerinde olduğu, tek sıra halinde karşıdan karşıya geçtiği görülüyor. Grubun önünde ve arkasında, hattı yönlendiren silahlı iki Rus askeri görülüyor.