Ruh sağlığı iyi değil! Britney Spears bir daha hiç şarkı söylemeyebilir!
Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears'ın menajeri, Spears'ın artık Las Vegas'a geri gönmeyeceğini ve sahnede şarkı söyleyemeyeceğini duyurdu.
Uzun süredir Britney Spears’ın menajerliğini üstlenen Larry Rudolph, ünlü yıldızın yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle bir daha asla sahne performansı sergileyemeyebileceğini söyledi. Şubat ayında rehabilitasyon merkezine yatan ünlü şarkıcının babasının hastalığı sebebiyle ruh sağlığının bozulduğu söyleniyor.
Spears, mayıs ayında başlayan ve ağustosa kadar sürecek olan Las Vegas’taki sahne gösterilerinin provasını yapabilecek kadar iyileşmedi. Larry Rudolph, yaptığı açıklamada, sanatçının bir daha asla sahneye çıkamayacağından korktuğunu dile getirdi.
Menajeri Rudolph, “Bana göre Britney Vegas’a ne yakın gelecekte ne de herhangi bir zamanda dönmemeli. Fiziksel ve ruhsal olarak tam iyileşene kadar çalışmasını istemiyorum.
Çalışmak istediği her an ben buradayım. Tekrar çalışmak istediğini söylerse bunun iyi ya da kötü bir fikir olduğunu söylemek için buradayım” dedi.