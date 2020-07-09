RUBATO'nun solisti Özer Arkun sevgilisini dövdü kan izlerini sildiği görüntüler ortaya çıktı

“Tehditlerde bulunarak beni sindirdi”: “Olaydan kimseye bahsetmemem şartıyla beni hastaneye götürebileceğini söyledi. Aksi takdirde kötü ve ağır şeyler olacağını söyleyerek tehdit etti” diyen B.Y., “Ben kabul edince beni hastaneye götürdü. Korkmuş olduğumdan hastane çalışanlarına merdivenden düştüğümü söyledim. Hastane çıkışı Özer'in eczaneye girdiği sırada kendi videomu çektim, eve geldiğimizde de Özer'in evde benim kanlarımı temizlediği anın çok kısa bir videosunu çektim. Kendisine ablamın yanına gitmek istediğimi söylediğimde defalarca gelip özür dileyip gitmeme engel oldu. Şikayet edersem bana zarar vereceğini söyleyerek tehditlerde bulunarak beni sindirdi. Yaşadığımız zorlu süreç sonrası ailemin desteğiyle şikayetçi olmaya karar verdim” diye konuştu.



