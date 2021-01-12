Rubato'nun solisti Özer Arkun hakim karşısına çıktı sevgilisini dövüp kanları temizlemişti
Rubato grubunun solisti ÖZer Arkun, sevgilisine şiddet uygulayıp yerlerdeki kanları temizlemişti. Özer Arkun, hakim karşısına çıktı. Taraflar birbirlerini suçladı.
Rubato'nun solisti Özer Arkun evlilik aşamasında olduğu kız arkadaşına şiddet uyguladığı haberleri ile gündeme bomba gibi düşmüştü. Özer Arkun, kız arkadaşının şikayette bulunması üzerine Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya katıldı. Özer Arkun, kız arkadaşı ile 2019 yılından beri aynı evde yaşadığını belirterek şunları anlattı:
Özer, bana ve çocuğuma hakaretler etti: ''Olay tarihinde boşanmış olduğum eşimden olan çocuğum ile görüşeceğimi kendisine ilettim. Çocuğumla görüştüğüm sırada bana çok sayıda mesaj gönderdi. Durumdan rahatsız oldum, telefonu açmadım. Eve döndüğümde bana surat yaptığını gördüm. Kendisine çocuğumla yaptığım görüşmelerin bu şekilde sorun oluşturmaması gerektiğini, bunun evlendiğimiz dönemde daha büyük hususlara yol açacağını söyledim. Bana hakaret etmeye başladı, çocuğuma da hakaret etti. Beddualar okudu.''
Hastaneye götürdüm: ''Kapıya yöneldiğimde önüme geçti kapıyı kilitledi. Anahtarı elimden alarak üzerime saldırdı. Birbirimize zararımız olmasın diye ellerinden tutarak anahtarı almaya çalıştım. Üzerimdeki tişörtün yırtılmasıyla elim refleksle hareket etti. Kendisini yere bıraktı 'Burnum.' diye bağırdı. Her şeyi bırakarak 'Ne oldu?' diye kendisine hamle yaptım. Yüzünü gözünü yıkadım 'Hastaneye götüreyim.' dedim. Beraber acile girdik, beni içeri almadılar.''
Yumruk atmadım: Özer Arkun, kız arkadaşına hakaret etmediğini belirterek, 'Bilakis ben sürekli kendisinden hakaret gördüm. Müştekinin kapıyı kilitleyerek evden gitmesine izin vermediğim iddiasını kabul etmiyorum. Yumruk attığım iddiası da doğru değildir. Burnuna aldığı darbe boğuşma esnasında istemeyerek oluşmuş bir darbedir.' ifadelerini kullandı.