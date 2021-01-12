Rubato'nun solisti Özer Arkun hakim karşısına çıktı sevgilisini dövüp kanları temizlemişti

Özer, bana ve çocuğuma hakaretler etti: ''Olay tarihinde boşanmış olduğum eşimden olan çocuğum ile görüşeceğimi kendisine ilettim. Çocuğumla görüştüğüm sırada bana çok sayıda mesaj gönderdi. Durumdan rahatsız oldum, telefonu açmadım. Eve döndüğümde bana surat yaptığını gördüm. Kendisine çocuğumla yaptığım görüşmelerin bu şekilde sorun oluşturmaması gerektiğini, bunun evlendiğimiz dönemde daha büyük hususlara yol açacağını söyledim. Bana hakaret etmeye başladı, çocuğuma da hakaret etti. Beddualar okudu.''