Rubato solisti Özer Arkun'un sevgilisi Burcu Yılmaz'a şiddet davasında yeni gelişme
Rubato'nun solisti Özer Arkun ve şiddet uyguladığı iddia edilen kız arkadaşı Burcu Yılmaz ile davasında yeni bir gelişme yaşandı.
Sevgilisi Burcu Yılmaz'a şiddet uyguladığı iddiası mahkemelik olan Rubato'nun solisti Özer Arkun'un şiddet davasında yeni bir gelişme yaşandı. Özer Arkun'un kız arkadaşı Burcu Yılmaz'a şiddet uygulayarak, basit cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada mahkeme, mütalaa hazırlaması için dosyanın savcıya gönderilmesine karar verdi.
Müşteki B.Y. ise sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek "Bütün suçlardan cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi.Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Özer Arkun ile müşteki Burcu Yılmaz katıldı.
Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu. Şikayetçi avukatı Fatih Uzun, müvekkili Burcu Yılmaz'ın sanığın çocuğa yönelik en ufak bir hakareti olmadığını belirterek, şunları söyledi:
"Olay kısa bir süre zarfında gerçekleşmiştir. Birden fazla suça sebebiyet veren eylemler vardır. Sanığın suçu kabul etmemesi suçun oluşmadığı anlamına gelmez. İsnat edilen bütün eylemleri gerçekleştirdiği sabittir, bu nedenle sanığın cezalandırılmasını istiyoruz."
Müşteki Burcu Yılmaz ise "Sanıktan şikayetçiyim, bütün suçlardan cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi. Esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyanın duruşma savcısına gönderilmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.