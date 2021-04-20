Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu. Şikayetçi avukatı Fatih Uzun, müvekkili Burcu Yılmaz'ın sanığın çocuğa yönelik en ufak bir hakareti olmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Olay kısa bir süre zarfında gerçekleşmiştir. Birden fazla suça sebebiyet veren eylemler vardır. Sanığın suçu kabul etmemesi suçun oluşmadığı anlamına gelmez. İsnat edilen bütün eylemleri gerçekleştirdiği sabittir, bu nedenle sanığın cezalandırılmasını istiyoruz."