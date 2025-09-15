BIST 10.830
DOLAR 41,31
EURO 48,58
ALTIN 4.836,10

RTÜK'ün Kızılcık Şerbeti soruşturmasına Evrim Alasya'dan bomba tepki

|
RTÜK'ün Kızılcık Şerbeti soruşturmasına Evrim Alasya'dan bomba tepki

Kızılcık Şerbeti dizisindeki Doğa-Firaz yasak aşkının sosyal medyada büyük tepki çekmesinin ardından RTÜK harekete geçerek diziye soruşturma başlattı. Dizide rol alan oyuncu Evrim Alasya, soruşturma açılmasına sosyal medyadan tepki gösterdi.

RTÜK'ün Kızılcık Şerbeti soruşturmasına Evrim Alasya'dan bomba tepki - Resim: 1

Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonunda Doğa ve Firaz'ın ilişkisi sosyal medyada büyük tepki çekti. Tepkiler sonrası RTÜK, Show TV’deki 'Kızılcık Şerbeti' dizisi hakkında soruşturma başlattı.

111
RTÜK'ün Kızılcık Şerbeti soruşturmasına Evrim Alasya'dan bomba tepki - Resim: 2

Açıklamada “Aileyi hedef alan her yayın, yalnızca ekranlarla sınırlı kalmaz; çocuklarımızın ruhuna, gençlerimizin istikbaline ve toplumumuzun huzuruna doğrudan sirayet eder. 

211
RTÜK'ün Kızılcık Şerbeti soruşturmasına Evrim Alasya'dan bomba tepki - Resim: 3

-Bu çerçevede, Kızılcık Şerbeti dizisine ilişkin kamuoyundan gelen tepkiler ve şikayetler titizlikle değerlendirilmiş olup, gerekli işlemler ivedilikle yapılacaktır" denildi.

311
RTÜK'ün Kızılcık Şerbeti soruşturmasına Evrim Alasya'dan bomba tepki - Resim: 4

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yaptığı açıklamada, "Kızılcık Şerbeti dizisine ilişkin kamuoyundan gelen tepkiler ve şikayetler titizlikle değerlendirilmiş olup, gerekli işlemler ivedilikle yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

411