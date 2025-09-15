RTÜK'ün Kızılcık Şerbeti soruşturmasına Evrim Alasya'dan bomba tepki
Kızılcık Şerbeti dizisindeki Doğa-Firaz yasak aşkının sosyal medyada büyük tepki çekmesinin ardından RTÜK harekete geçerek diziye soruşturma başlattı. Dizide rol alan oyuncu Evrim Alasya, soruşturma açılmasına sosyal medyadan tepki gösterdi.
Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonunda Doğa ve Firaz'ın ilişkisi sosyal medyada büyük tepki çekti. Tepkiler sonrası RTÜK, Show TV’deki 'Kızılcık Şerbeti' dizisi hakkında soruşturma başlattı.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yaptığı açıklamada, "Kızılcık Şerbeti dizisine ilişkin kamuoyundan gelen tepkiler ve şikayetler titizlikle değerlendirilmiş olup, gerekli işlemler ivedilikle yapılacaktır" ifadelerini kullandı.