RTÜK'ten Yasak Elma dizisine şok üstüne şok kadına şiddetin bedeli ağır oldu

Başrollerinde Eda Ece, Talat bulut ve Şevval Sam gibi isimleri barındıran Yasak Elma'ya RTÜK'ten ceza geldi. Kuruldan dizi hakkında yapılan açıklamaya göre, daha önce olduğu gibi bundan sonra da kadına karşı şiddet ve istismar konularında taviz vermeyeceği belirtildi.