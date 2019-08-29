RTÜK'ten Yasak Elma dizisine şok üstüne şok kadına şiddetin bedeli ağır oldu
FOX TV'nin en çok reyting alan dizilerinden Yasak Elma'nın yeni sezonu merakla beklenirken, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) dizi hakkında flaş açıklamalar yaptı.
Başrollerinde Eda Ece, Talat bulut ve Şevval Sam gibi isimleri barındıran Yasak Elma'ya RTÜK'ten ceza geldi. Kuruldan dizi hakkında yapılan açıklamaya göre, daha önce olduğu gibi bundan sonra da kadına karşı şiddet ve istismar konularında taviz vermeyeceği belirtildi.
Kurulun son toplantısında kadına şiddet görüntülerini değerlendirdiği ifade edilen açıklamada, İzleme ve Değerlendirme Dairesinin raporunu görüşen RTÜK üyelerinin, FOX'ta yayınlanan Yasak Elma dizisini mercek altına aldığı aktarıldı.
Ceza kararı çıktı: Üst Kurulun, dizi filmde yer alan kadına şiddet ve istismar içeren görüntüler nedeniyle ilgili sahneleri yayınlayan FOX'a idari para cezası verdiği belirtilen açıklamada, "Üyeler, dizi filmin toplantıda değerlendirilen bölümünde yer alan, ailesi silahla tehdit edilerek zorla kaçırılan ve baskıyla evlenmeye zorlanan bir kadının yine silah tehdidiyle yatak odasına alınması sahnelerine duyarsız kalmadı. Ceza kararı oy birliğiyle verildi" ifadeleri kullanıldı.
Issız bir eve kapatılan sahne incelendi: Uzman raporunda, Dündar isimli erkek karakterin Zeynep adındaki kadının telefonuna el koyması, onu adamlarıyla çevrelenmiş ıssız bir eve kapatması bilgilerinin yer aldığı aktarılan açıklamada, üyelerin şiddet içeren görüntü ve ifadelerin yer aldığı klibi de izledikleri bildirildi.