RTÜK'ten gündüz kuşağı şoku Didem Arslan, Ece Üner, Fulya Öztürk'e ceza!
RTÜK'ten gündüz kuşağı programları yapan Ece Üner, Didem Arslan Yılmaz ve Fulya Öztürk'ün programlarına ceza...
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK), 6112 sayılı Yasa'da yer alan yayıncılık ilkelerini ihlal eden, 'Ece Üner ile Susma', 'Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme', 'Fulya ile Umudun Olsun' programlarını yayınlayan kanallara, çeşitli müeyyideler uyguladığı bildirildi.
RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Üst Kurul 'toplum ahlakına aykırı ve aile değerlerini hiçe sayan' yayınların yapıldığı kuşak programlarını inceledi.
Sputnik'te yer alan habere göre, izleme dosyalarını görüşen Üst Kurul 6112 sayılı Yasa'da yer alan yayıncılık ilkelerini ihlal edenlere çeşitli müeyyideler uyguladı.
Buna göre FOX'ta yayınlanan, sunuculuğunu Fulya Öztürk'ün yaptığı "Fulya ile Umudun Olsun" adlı program hakkında, "canlı yayında kişiler arasındaki çarpık ilişkilerin ekrana yansıtılması ve diyaloglar sırasındaki küfürleşmeler" nedeniyle idari para cezası uygulanmasına karar verildi.