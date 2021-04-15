RTÜK'ten cezalar bakın neden yağdı TV8 Survivor Show TV Çukur FOX TV Yasak Elma...
Arka Sokaklar dizisinden FOX TV Yasak Elma dizisine kadar birçok diziye RTÜK'ten ceza yağdı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ihlalleri affetmedi.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun yaptığı yazılı açıklamayla televizyon dizilerine bir bir ceza yağdı. Haftalık olağan toplantıda izleme uzmanlarının raporları görüşüldü.
Vatandaşlar ve avukatlar tarafından manevi değerlere aykırılık taşıyan sahneler ve şiddet görüntüleri sebebiyle RTÜK'e yoğun şekilde şikayet edilen Kanal D'nin "Arka Sokaklar" dizisinin raporu incelendi. Üst Kurul, İslam peygamberi Hz. Muhammed'in bir hadisinin dizi filmde terör örgütü lideri tarafından anlamından koparılarak, tehdit ve intikam bağlamında kullanıldığı bölümleri ve bir avukata uygulanan fiziki şiddet görüntülerini ele aldı.
İzleme uzmanı, hazırladığı raporda, İslami hassasiyetleri dikkate almayan ilgili sahnenin toplumsal değerleri hiçe saydığını, kullanılan ifadelerin amacını aşarak, Türk toplumunun milli ve manevi değerlerine aykırı olduğunu ve yaptırım uygulanmasını talep etti.
Avukatların da tepkisini çeken dizi, 20 farklı baro başkanlığı tarafından Üst Kurula şikayet edildi. İlgili bölümleri derinlemesine mercek altına alan uzmanlar, dizide yer alan bazı sahnelerde polisin gözaltına alınan avukata tokat attığı ve ayrıca çatışma, kavga ve darp içeren görüntülere korumalı saatler içinde yer verildiğini tespit etti.