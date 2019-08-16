RTÜK'te Müge Anlı tartışması! RTÜK üyesi Faruk Bildirici tepki gösterdi
CHP'nin RTÜK üyesi Faruk Bildirici, Müge Anlı'nın İçişleri Bakanlığı'nın insan ticareti mağdurlarına destek hizmetlerini duyurma amaçlı hazırlanan kamu spotunda rol almasına tepki gösterdi.
CHP'nin RTÜK üyesi ve Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü İnsan Ticareti Mağdurlarını Koruma Dairesi Başkanlığı'nın hazırladığı kamu spotunda ATV'de program yapan Müge Anlı'nın oynamasına tepki gösterdi.
Faruk Bildirici, konu hakkında yaptığı paylaşımlarında şunları söyledi: "İnsan Ticareti Mağdurlarını Koruma Dairesi Başkanlığı'nın hazırladığı spot filmde ATV kanalının ekran yüzlerinden Müge Anlı'nın ses ve görüntüsünün yer alması.
'Rol model olmasını uygun bulmuyorum': Müge Anlı, "insan ticareti" alanındaki özel mücadelesiyle tanınan bir televizyoncu olmadığı gibi, geçmişte gerçekleştirdiği bir programda insan ticareti yapanlarla telefon bağlantısı kurup bir de "Yunanistan'a geçmek kaç liraydı?" sorusuyla kaçakçılık tarifesini ekrana taşıyan, bu yüzden (sonradan geri alınsa da) RTÜK yaptırımına maruz kalan bir kişidir. Buna rağmen Müge Anlı'ya bu kamu spotunda yer verilmesini ve bir "rol model" olarak sunulmasını uygun bulmuyorum.
Faruk Bildirici'nin bahsini geçirdiği Müge Anlı'nın olay yaratan "Yunanistan'a geçmek kaç liraydı?" sorusunu sorduğu anlar...