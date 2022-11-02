Ronaldo'ya Instagram darbesi! 3 milyondan fazla...

En çok kullanılan sosyal medya platformlarından olan Instagram'da, geçtiğimiz gün yaşanan yaklaşık 4 saatlik kesinti sonrası milyonlarca kullanıcının hesabı askıya alındı. Yaşanan bu olayın ardından takipçi sayısı bir hayli düşen kişiler arasında dünya yıldızı Cristiano Ronaldo da bulunuyor.