Ronaldo'ya Instagram darbesi! 3 milyondan fazla...
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya platformu Instagram'da yaşanan bir problem sonrası birçok kişinin hesabı askıya alınmıştı. Bu problem, en çok ünlü isimleri etkiledi.
En çok kullanılan sosyal medya platformlarından olan Instagram'da, geçtiğimiz gün yaşanan yaklaşık 4 saatlik kesinti sonrası milyonlarca kullanıcının hesabı askıya alındı. Yaşanan bu olayın ardından takipçi sayısı bir hayli düşen kişiler arasında dünya yıldızı Cristiano Ronaldo da bulunuyor.
Ronaldo bir anda 3 milyon takipçisini kaybetti ve takipçi sayısı 496 milyondan 493 milyon'a düştü.
Fakat yıldız futbolcu hala Instagram'ın en çok takip edilen ismi olma özelliği taşıyor.
Instagram daha önceki yaşanan problemlerde olduğu gibi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada konuyu araştırdıklarını belirterek kullanıcılardan özür diledi.