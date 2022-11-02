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Ronaldo'ya Instagram darbesi! 3 milyondan fazla...

Ronaldo'ya Instagram darbesi! 3 milyondan fazla...

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya platformu Instagram'da yaşanan bir problem sonrası birçok kişinin hesabı askıya alınmıştı. Bu problem, en çok ünlü isimleri etkiledi.

Ronaldo'ya Instagram darbesi! 3 milyondan fazla...

En çok kullanılan sosyal medya platformlarından olan Instagram'da, geçtiğimiz gün yaşanan yaklaşık 4 saatlik kesinti sonrası milyonlarca kullanıcının hesabı askıya alındı. Yaşanan bu olayın ardından takipçi sayısı bir hayli düşen kişiler arasında dünya yıldızı Cristiano Ronaldo da bulunuyor.

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Ronaldo'ya Instagram darbesi! 3 milyondan fazla...

Ronaldo bir anda 3 milyon takipçisini kaybetti ve takipçi sayısı 496 milyondan 493 milyon'a düştü. 

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Ronaldo'ya Instagram darbesi! 3 milyondan fazla...

Fakat yıldız futbolcu hala Instagram'ın en çok takip edilen ismi olma özelliği taşıyor.

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Ronaldo'ya Instagram darbesi! 3 milyondan fazla...

Instagram daha önceki yaşanan problemlerde olduğu gibi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada konuyu araştırdıklarını belirterek kullanıcılardan özür diledi.

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