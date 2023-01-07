Ronaldo'nun yeni takımında büyük kavga: Beşiktaş'ın eski yıldızları soyunma odasında birbirine girdi!
Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Nassr, Cristiano Ronaldo transferi sonrası dünyada geniş yankı uyandırdı. Sarı lacivertli ekibin Ronaldo transferinin açıklanmasının bir gün sonrasında, soyunma odasında Anderson Talisca'ya saldırıldığının görüntüleri tüm dünyayı kasıp kavurdu. İşte son dakika haberinin tüm detayları...
Dünyanın en iyi oyuncuları arasında başı çeken isimlerden birisi olan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, yeni takımı Al-Nassr'a imzayı attı.
Geçtiğimiz sezonun başında efsanesi olduğu Manchester United'a geri dönen Ronaldo, bu yıl yaşananların ardından takımdan ayrılmıştı.
Birçok takımın transfer gündeminde yer alan 37 yaşındaki efsane, Suudi Arabistan takımı Al-Nassr'a imzayı attı.
Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımlarından Al Nassr'dan 2,5 sezon için 500 milyon avro alacağı öne sürülen Cristiano Ronaldo, yıllık maaşı en yüksek sporcu olacak.