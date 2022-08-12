Ronaldo'nun sevgilisi Georgia milyonluk kıyafetleriyle gündem oldu! Kıyafetlerin fiyatını duyanların dudakları uçukladı
Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun çocuklarının annesi, nişanlısı Georgia giydiği kıyafetlerin ve takıların fiyatıyla gündem oldu.
Portekizli ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun 2 çocuğunun annesi sevgilisi Georgia Rodriguez sosyal medya hesabını sık kullanan ünlülerden. İnstagram hesabından pozlarını paylaşan Georgia'nın kıyafetlerinin ve takılarının fiyatları ortaya çıktı. Milyon değerindeki kombini duyanların dudaklarını uçuklattı.
Dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo’nun sevgilisi ve çocuklarının annesi Georgina Rodriguez’in kişisel Instagram hesabı üzerinden paylaştığı fotoğraflar beğeni rekoru kırdı.
Kısa bir süre içinde 2 milyondan fazla beğeni ve yorum toplayan fotoğrafları analiz eden İspanyol medyası, sosyal medya fenomeni haline gelen Rodriguez’in üzerindeki kıyafet, takı ve aksesuarların fiyatını tek tek hesaplayarak dudak uçuklatan bir sonuca vardı.
Manchester’da çekilen fotoğrafta mavi bir elbise giyen ve bunu da mavi çanta ve topuklu ayakkabıyla kombinleyen Rodriguez’in takıları ve kol saatinin toplam fiyatı tartışma konusu oldu.