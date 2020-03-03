Ronaldo'nun annesi felç geçirdi apar topar hastaneye kaldırıldı
Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro, geçirdiği felç sebebiyle hastaneye kaldırıldı.
Futbol hayatına İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta devam eden Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro'nun geçirdiği felç sebebiyle apar topar hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.
Tedavi altına alındı: Madeira yerel basınında yer alan haberlerde; Dolores Aveiro'nun sabaha karşı rahatsızlandığı ve Dr. Nelio Mendonca Hastanesi'nde tedavi altına alındığı belirtildi.
Beyne giden damarlar tıkanmış: Sabah saatlerinde beynine giden damarlarda tanıklık yaşanan Dolores Aveiro'ya, beynine yeterli oksijen gitmediği için inme indiği tahmin ediliyor.
Durumu stabil: Söz konusu haberlerde ayrıca Dolores Aveiro'nun bilincinin açık ve durumunun stabil olduğu kaydedildi. Dolores Aveiro, uzun süredir mücadele verdiği göğüs kanserini 2007 yılında yenmişti.