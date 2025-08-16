Ronaldo'dan çocuklarının annesine sürpriz hediye...

BIST 10.871
Dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, kız arkadaşı Georgina Rodriguez'e dudak uçuklatan bir jest yaptı. Ronaldo, Rodriguez'e 4.3 milyon euro değerinde bir yüzük hediye etti. Geçtiğimiz günlerde nişanlanan çiftin büyük bir düğün planladığı öğrenildi. Çifte yakın kaynaklar, ikilinin bu özel günü heyecanla beklediğini ifade etti.

Dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz günlerde kız arkadaşı Georgina Rodriguez'e evlilik teklifinde bulunmuş ve çift nişanlanmıştı.

4.3 MİLYON EUROLUK YÜZÜK

The Sun'da yer alan habere göre, Ronaldo'nun, Georgina Rodriguez'e hediye ettiği yüzüğün 4.3 milyon eurodan fazlaya mal olduğu yazıldı.

Bu hediyelerin değerinin de 310 bin euro'dan fazla olduğu kaydedildi.

"BÜYÜK BİR DÜĞÜN OLACAK"

The Sun'a konuşan çifte yakın bir kaynak, "Planlamaya başladılar ve büyük bir düğün olacak. İkisi de sabırsızlanıyor.  

