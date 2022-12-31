Ronaldo Tükürdüğünü yaladı! 2015'te canlı yayında 'şerefimle büyük takımda bırakacağım' demişti
PORTEKİZLİ yıldız Cristiano Ronaldo, yıllık 75 milyon Euro transfer ücretiyle Ronaldo'nun Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer oldu. Ronaldo, 2015'te İngiltere televizyonuna yaptığı açıklamada, Katar ve Duabi'ye giden futbolcuları eleştirip, "Şerefimle emekli olmak istiyorum, Katar veya Dubai'de değil" demişti.
Arjantinli yıldız Lionel Messi ile girdiği yarışı kaybeden Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer oldu. 2.5 yıllığına 500 milyon Euro alacağı belirtilen 37 yaşındaki yıldız Ronaldo'nun başı şimdi de 2015 yılında verdiği bir röportaj nedeniyle dertte...
500 milyon Euro karşılığı Suudi Arabistan'a transfer olan Ronaldo, 2015 yılında İngiltere'nin ITV televizyonuna konuk olmuş, ve kariyeriyle ilgili dikkat çeken açıklamalar yapmıştı.
Kariyerini üst düzey bir kulüpte noktalamak istediğini belirten Cristiano Ronaldo, "Şerefimle emekli olmak istiyorum" diyerek, "ABD, Katar veya Dubai'de oynamak istemediğini" dile getirmişti.
Portekizli yıldız Ronaldo, daha sonra "Bu ABD, Katar veya Dubai'de oynamanın kötü olduğu anlamına gelmiyor. Ben sadece kendimi orada görmüyorum" dedi.