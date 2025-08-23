BIST 11.372
DOLAR 40,99
EURO 48,09
ALTIN 4.443,92

Ronaldo Müslüman mı oldu? Herkes bunu merak ediyor

|
Ronaldo Müslüman mı oldu? Herkes bunu merak ediyor

Suudi Arabistan Süper Kupa Finalinde oynanan Al-Nassr - Al Ahli maçında Cristiano Ronaldo'nun dua ettiği görüldü. Portekizli yıldızın bu hareketi "Ronaldo Müslüman mı oldu?" sorusunu gündeme getirdi.

Ronaldo Müslüman mı oldu? Herkes bunu merak ediyor - Resim: 1

Suudi Arabistan Süper Kupa finalinde Al-Nassr ile Al Ahli karşı karşıya geldi. Hong Kong Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın normal süresi 2-2 berabere sona erdi. 

Al Ahli, Al Nassr’ı penaltılarla 5-3 mağlup ederek Suudi Arabistan Süper Kupası'nın sahibi oldu. 

Karşılaşmada yaşanan bir olay ise maçın önüne geçmeyi başardı. Al-Nassr forması giyen Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo'nun penaltı atışları sırasında dua ettiği ekranlara yansıdı. 

19
Ronaldo Müslüman mı oldu? Herkes bunu merak ediyor - Resim: 2

Dizlerinin üstüne çökerek dua eden yıldız futbolcunun görüntüsü sosyal medyada gündem olurken bazı futbolseverler "Ronaldo Müslüman mı oldu?" sorusunu sordu. 

29
Ronaldo Müslüman mı oldu? Herkes bunu merak ediyor - Resim: 3

Daha öncede yaptığı bazı hareketlerle 'Acaba Müslüman mı oldu?' sorusunu akıllara getiriren Cristiano Ronaldo'nun bu tezi destekleyen birçok girşimi olmuştu. 

RONALDO: SELAMUNALEYKÜM

Geçtiğimiz yıl sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Ronaldo yayın sırasında "Selamun aleyküm" dediği görüldü. Ayrıca 40 yaşındaki yıldız futbolcu Al-Nassr antrenmanına katılırken de "Selamun aleyküm" demişti.

39
Ronaldo Müslüman mı oldu? Herkes bunu merak ediyor - Resim: 4

PENALTI ATMADAN ÖNCE BİSMİLLAH DEDİ

Cristiano Ronaldo, 13 Ekim 2023'te oynanan Portekiz - Slovakya maçında da dikkat çeken bir hareket yapmıştı. 29.dakikada takımı adına penaltı kullanan oyuncunun, penaltı atışından önce iki kez "Bismillah" dediği ekranlara yansıdı. 

O dönem kısa sürede gündem olan video birçok beğeni alırken yine "Ronaldo Müslüman mı oldu?" sorusunu akıllara getirmişti.

49