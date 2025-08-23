Ronaldo Müslüman mı oldu? Herkes bunu merak ediyor

PENALTI ATMADAN ÖNCE BİSMİLLAH DEDİ

Cristiano Ronaldo, 13 Ekim 2023'te oynanan Portekiz - Slovakya maçında da dikkat çeken bir hareket yapmıştı. 29.dakikada takımı adına penaltı kullanan oyuncunun, penaltı atışından önce iki kez "Bismillah" dediği ekranlara yansıdı.

O dönem kısa sürede gündem olan video birçok beğeni alırken yine "Ronaldo Müslüman mı oldu?" sorusunu akıllara getirmişti.