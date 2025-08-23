Ronaldo Müslüman mı oldu? Herkes bunu merak ediyor
Suudi Arabistan Süper Kupa Finalinde oynanan Al-Nassr - Al Ahli maçında Cristiano Ronaldo'nun dua ettiği görüldü. Portekizli yıldızın bu hareketi "Ronaldo Müslüman mı oldu?" sorusunu gündeme getirdi.
Suudi Arabistan Süper Kupa finalinde Al-Nassr ile Al Ahli karşı karşıya geldi. Hong Kong Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın normal süresi 2-2 berabere sona erdi.
Al Ahli, Al Nassr’ı penaltılarla 5-3 mağlup ederek Suudi Arabistan Süper Kupası'nın sahibi oldu.
Karşılaşmada yaşanan bir olay ise maçın önüne geçmeyi başardı. Al-Nassr forması giyen Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo'nun penaltı atışları sırasında dua ettiği ekranlara yansıdı.
Dizlerinin üstüne çökerek dua eden yıldız futbolcunun görüntüsü sosyal medyada gündem olurken bazı futbolseverler "Ronaldo Müslüman mı oldu?" sorusunu sordu.
Daha öncede yaptığı bazı hareketlerle 'Acaba Müslüman mı oldu?' sorusunu akıllara getiriren Cristiano Ronaldo'nun bu tezi destekleyen birçok girşimi olmuştu.
RONALDO: SELAMUNALEYKÜM
Geçtiğimiz yıl sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Ronaldo yayın sırasında "Selamun aleyküm" dediği görüldü. Ayrıca 40 yaşındaki yıldız futbolcu Al-Nassr antrenmanına katılırken de "Selamun aleyküm" demişti.
PENALTI ATMADAN ÖNCE BİSMİLLAH DEDİ
Cristiano Ronaldo, 13 Ekim 2023'te oynanan Portekiz - Slovakya maçında da dikkat çeken bir hareket yapmıştı. 29.dakikada takımı adına penaltı kullanan oyuncunun, penaltı atışından önce iki kez "Bismillah" dediği ekranlara yansıdı.
O dönem kısa sürede gündem olan video birçok beğeni alırken yine "Ronaldo Müslüman mı oldu?" sorusunu akıllara getirmişti.