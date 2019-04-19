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Ronaldo İrina Shayk'la 5 yıllık sözleşme imzalamış

Ronaldo İrina Shayk'la 5 yıllık sözleşme imzalamış

Rus oyuncu Viktoriya Bonya, "Cristiano Ronaldo ile Irina Shayk, 5 yıllık sözleşme imzaladı. Sözleşme bittiğinde ayrıldılar. Ronaldo'nun şu andaki kız arkadaşı da sözleşmeli." açıklamasında bulundu.

Ronaldo İrina Shayk'la 5 yıllık sözleşme imzalamış - Sayfa 1

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un Şampiyonlar Ligi'nde yaşadığı hüsran sonrası Cristiano Ronaldo ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. 

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Ronaldo İrina Shayk'la 5 yıllık sözleşme imzalamış - Sayfa 2

5 yıllık sözleşme imzalamışlar: Rus televizyoncu Viktoriya Bonya, Cristiano Ronaldo ve Irina Shayk’ın ilişkiye başlamadan önce 5 yıllık sözleşme imzaladığını ve mukavele süresi bitince ayrıldıklarını söyledi.

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Ronaldo İrina Shayk'la 5 yıllık sözleşme imzalamış - Sayfa 3

''Şimdiki kadınlar her şeyi yapmaya hazırlar'': Bonya, ”Cristiano Ronaldo ile Irina Shayk, 5 yıllık sözleşme imzaladı. Sözleşme bittiğinde ayrıldılar. Şimdiki kadınlar her şeyi yapmaya hazırlar.'' dedi.

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Ronaldo İrina Shayk'la 5 yıllık sözleşme imzalamış - Sayfa 4

''Gerçek bir aile ve gerçek bir koca isterdim'': Bonya şu ifadeleri kullandı; ''Ronaldo’nun şu andaki kız arkadaşı da bildiğim kadarıyla sözleşmeli. Ben böyle bir şeyi hayatta yapamazdım. Gerçek bir aile ve gerçek bir koca isterdim.” 

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