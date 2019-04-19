Ronaldo İrina Shayk'la 5 yıllık sözleşme imzalamış
Rus oyuncu Viktoriya Bonya, "Cristiano Ronaldo ile Irina Shayk, 5 yıllık sözleşme imzaladı. Sözleşme bittiğinde ayrıldılar. Ronaldo'nun şu andaki kız arkadaşı da sözleşmeli." açıklamasında bulundu.
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un Şampiyonlar Ligi'nde yaşadığı hüsran sonrası Cristiano Ronaldo ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.
5 yıllık sözleşme imzalamışlar: Rus televizyoncu Viktoriya Bonya, Cristiano Ronaldo ve Irina Shayk’ın ilişkiye başlamadan önce 5 yıllık sözleşme imzaladığını ve mukavele süresi bitince ayrıldıklarını söyledi.
''Şimdiki kadınlar her şeyi yapmaya hazırlar'': Bonya, ”Cristiano Ronaldo ile Irina Shayk, 5 yıllık sözleşme imzaladı. Sözleşme bittiğinde ayrıldılar. Şimdiki kadınlar her şeyi yapmaya hazırlar.'' dedi.
''Gerçek bir aile ve gerçek bir koca isterdim'': Bonya şu ifadeleri kullandı; ''Ronaldo’nun şu andaki kız arkadaşı da bildiğim kadarıyla sözleşmeli. Ben böyle bir şeyi hayatta yapamazdım. Gerçek bir aile ve gerçek bir koca isterdim.”