Ronaldo formda kalma sırlarını paylaştı! İşte 5 kritik madde

Oğluyla pizza kaçamağı yapıyormuş: Oğluyla yaptığı pizza kaçamaklarının dışında sıkı bir diyet uygulayan Ronaldo, pilates çalışmalarını rutin şekilde sürdürmeyi ihmal etmiyor ve direncini arttırmak için karın çalışmalarını düzenli olarak yapıyor. Maçlardan sonra egzersizin ardından yüzme havuzuna giden Ronaldo için bu çalışma rejim yapmanın en önemli kısmı.