Ronaldo formda kalma sırlarını paylaştı! İşte 5 kritik madde
Cristiano Ronaldo formda kalma sırlarıyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. İşte Juventus'un yıldızından formda kalma ipuçları...
İtalya Serie A takımlarından Juventus'un 34 yaşındaki futbolcusu Cristiano Ronaldo, ilerleyen yaşına rağmen fizik-kondisyon açısından birçok gence taş çıkartmaya devam ediyor. YouTube'da bir kanala özel röportaj veren Ronaldo formunu nasıl koruduğuna dair yeni açıklamalarda bulundu.
Zaman zaman oğluyla pizza kaçamağı yaptığını itiraf eden Ronaldo, "Önemli olan vücudunuza dikkat etmeniz, antrenman yapmanız, kendinizi yenilemeniz ve uygun şekilde beslenmek. Ama bazen oğlumla pizza yiyorum yoksa çok sıkıcı olurdu" ifadelerini kullandı.
Oğluyla pizza kaçamağı yapıyormuş: Oğluyla yaptığı pizza kaçamaklarının dışında sıkı bir diyet uygulayan Ronaldo, pilates çalışmalarını rutin şekilde sürdürmeyi ihmal etmiyor ve direncini arttırmak için karın çalışmalarını düzenli olarak yapıyor. Maçlardan sonra egzersizin ardından yüzme havuzuna giden Ronaldo için bu çalışma rejim yapmanın en önemli kısmı.
''Geceleri evden kaçıyordum": Çalışma azmine küçük yaşta kavuştuğunu söyleyen Ronaldo, "11 yaşında bir karar verdim. Yeteneğim olduğunu biliyordum ve herkesten çok çalışacağıma dair kendime söz verdim. Antrenman yapmak için geceleri evden kaçıyordum" şeklinde konuştu.