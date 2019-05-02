Ronaldo dünyanın en pahalı otomobilini aldı
Juventus forması giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, dünyanın en pahalı otomobili olarak gösterilen Bugatti La Voiture Noire’yi satın aldı.
La Stampa gazetesinin haberine göre Cristiano Ronaldo, sadece 1 adet üretilen ve fiyatı 16.5 milyon euro olan Bugatti La Voiture Noire otomobilini satın aldı.
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Ancak 34 yaşındaki Ronaldo’nun otomobil test aşamasında olduğu için binmek önce bir süre beklemesi gerekiyor.
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Cenevre Otomobil Fuarı'nda ilk kez tanıtılan Bugatti La Voiture Noire’in gövdesi tamamen karbon fiberden ve el ile üretilmiş.
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Marka, modelin tasarımında 1936 yılında üretilen Type 57 SC Atlantic modelinden esinlenildiğini ifade ediyor.
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