Ronaldo Beyaz Saray'a sevgilisi ile katıldı! Tercih ettiği kıyafet olay oldu...
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman onuruna Beyaz Saray'da verilen devlet yemeğinde Cristiano Ronaldo'nun Elon Musk, Gianni Infantino ve dünyanın önde gelen isimleriyle çektiği selfie geceye damga vurdu. ABD Başkanı Donald Trump, konuşmasında oğlunun Ronaldo'nun büyük hayranı olduğunu belirtirken, yıldız futbolcuya gecede sırt dekolteli şık kıyafetiyle dikkat çeken nişanlısı Georgina Rodriguez eşlik etti.
GEORGINA RODRIGUEZ'İN BEYAZ SARAY ŞIKLIĞI GÖZ KAMAŞTIRDI
31 yaşındaki Arjantin doğumlu model ve influencer, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı Amerika turu kapsamında ağırladığı özel davetin ünlü konuklarından biriydi. Yılın en prestijli buluşmalarından biri olarak görülen gecede Rodriguez, saçlarını geriye toplayarak tercih ettiği zarif elbisesiyle büyük beğeni topladı. Cristiano Ronaldo'nun nişanlısı Georgina Rodriguez, önceki akşam Beyaz Saray'da düzenlenen yüksek profilli devlet yemeğine sırt dekolteli iddialı bir kıyafetle katılarak dikkatleri üzerine çekti.
DÜNYA LİDERLERİ VE DEV CEO'LARLA AYNI MASADA
2022 sonunda Al-Nassr ile yıllık yaklaşık 200 milyon dolarlık sözleşme imzalayarak Suudi futboluna transfer olan Ronaldo, Beyaz Saray'daki yemekte Apple CEO'su Tim Cook, Tesla ve X'in sahibi Elon Musk ve FIFA Başkanı Gianni Infantino ile birlikte ön sıralarda oturdu.