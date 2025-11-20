Ronaldo Beyaz Saray'a sevgilisi ile katıldı! Tercih ettiği kıyafet olay oldu...

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı yedi yıl aradan sonra Washington'da ağırladı. Beyaz Saray'da düzenlenen devlet yemeğine, Portekizli futbol yıldızı Cristiano Ronaldo da katıldı. Ronaldo'nun katılımı, gecenin en çok konuşulan detaylarından biri oldu.